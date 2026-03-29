Quanto sono rari gli occhi verdi? La verità scientifica dietro lo sguardo più desiderato

Gli occhi verdi sono posseduti dal circa il 2% della popolazione mondiale, rendendoli una delle tonalità più rare. Questa caratteristica genetica si trova con minore frequenza rispetto ad altri colori degli occhi, come il grigio e il violetto. La loro presenza rappresenta una percentuale molto contenuta di individui a livello globale.

Solo il 2% della popolazione mondiale possiede occhi verdi, una rarità biologica che li colloca tra le tonalità più scarse del pianeta, subito sopra il grigio e il violetto. Questa colorazione non dipende da un pigmento verde, ma da una combinazione unica di bassi livelli di melanina e un fenomeno ottico di dispersione della luce nell’iride. Mentre la maggior parte dell’umanità (circa il 79%) presenta occhi castani, il verde rimane una “anomalia” genetica affascinante che continua a dominare i canoni di bellezza e la cultura pop. Nonostante l’attenzione mediatica che ricevono, gli occhi verdi sono una vera eccezione statistica. Secondo una revisione pubblicata nel 2020 sul Journal of Cellular Physiology, la distribuzione cromatica globale vede il marrone dominare incontrastato, seguito dall’azzurro (8-10%) e dal nocciola (5%). 🔗 Leggi su Cultweb.it

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