In Bosnia, l'altezza media maschile si attesta a 183,9 centimetri, mentre in Italia è di 177,8 centimetri. A Zenica, alcuni individui azzurri sono circa 6 centimetri più bassi rispetto alla media bosniaca. La differenza di statura tra i due paesi si riscontra anche nelle caratteristiche fisiche, come la capacità di colpire di testa.

Le Alpi Dinariche raccontano di una popolazione alta, molto alta in fatto di centimetri. E delle Alpi Dinariche fanno parte anche i bosniaci: 183,9 cm è la media dalle parti di Sarajevo e dintorni dei cittadini maschi. La sfida dell’altezza ci lascerebbe, così, fuori dal Campionato del Mondo se è vero che noi italiani inseguiamo ad una media di 177,8 centimetri per la parte maschile della popolazione. E, allora? In campo, però, lo spread si riduce e si riduce, soprattutto, se il confronto vive sul duello tra la nostra difesa e il loro attacco: Dzeko spicca con il suo metro e 93 di altezza, Demirovic, suo compagno di avventura in attacco la notte di Cardiff, si “ferma” a 1,85. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quanto sono alti in Bosnia... A Zenica azzurri con 6 cm in meno. Ma di testa sappiamo far male

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