Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul valore del PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo dato permette di conoscere quanto costa acquistare energia sul mercato all’ingrosso, fornendo un quadro chiaro delle tariffe attuali e delle variazioni rispetto ai periodi precedenti. Il PUN viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un indicatore fondamentale per gli operatori del settore.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è fondamentale per comprendere l’andamento dei costi nel mercato libero, dove i fornitori possono proporre offerte più o meno vantaggiose rispetto alla tariffa regolamentata. Al 29 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,1169 €kWh (116,93 €MWh). Analizzando i dati delle ultime settimane, si osserva una certa volatilità, con valori che hanno oscillato tra 0,062 €kWh (62 €MWh) e 0,168 €kWh (168 €MWh), a testimonianza di un mercato ancora influenzato da dinamiche internazionali e stagionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

Tutti gli aggiornamenti su costa oggi

Temi più discussi: Rimbalzano oro e argento dopo la tregua annunciata da Trump; Perché l'oro sta crollando: dalla guerra alle scelte delle banche centrali, cosa c'è dietro nove sedute in rosso; Quanto costa oggi l’energia elettrica?; Metano auto 2026: prezzi regione per regione.

Quanto ti costa il pieno di benzina oggi (e quanto costava solo 1 mese fa)Come sono cambiati i prezzi dei carburanti nell’ultimo mese? Ecco qual è la differenza per un pieno. msn.com

Benzina, diesel, GPL: quanto costa davvero fare il pieno oggi e quanti km perdi con la guerra in IranCon gli stessi euro di poche settimane fa oggi si percorrono meno chilometri. Benzina e diesel sono saliti rapidamente, il GPL molto meno, ma l’effetto sul pieno si sente comunque: anche le auto più ... quattroruote.it

Oggi, 29 marzo, compie 54 anni Manuel Rui Costa. Rui Costa (attualmente presidente del Benfica) ha indossato la maglia rossonera per 5 stagioni, vincendo uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League e una Supercopp - facebook.com facebook