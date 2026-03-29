Durante il tempo medievale, in molte città italiane si disputava una corsa a piedi chiamata pallio, evento centrale delle celebrazioni locali. Alla partenza, si alzava subito molta polvere mentre i corridori si lanciavano in una gara energica e combattuta. Oggi, questa tradizione si mantiene in poche comunità italiane, ma un tempo rappresentava un momento di grande coinvolgimento popolare.

In premio un prezioso drappo per il corridore che tagliava il traguardo di un percorso cittadino lungo quattro chilometri Si alzava un grande polverone alla partenza dei corridori, una energica e combattuta corsa a piedi. E questo accadeva durante l’evento clou del tempo medievale, praticamente in ogni città: si tratta del pallio, che ai nostri giorni è sopravvissuto solo in poche cittadine italiane. Il pallio medievale era una gara, che si disputava a cavallo, con asini, oppure a piedi e il cui premio era, appunto, un prezioso drappo ricamato di grande valore economico. La cronaca storica presa dall’ex manuscripto del “Chronicon Placentinum” dà una notizia che lascia a bocca aperta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Quando per Sant’Antonino Piacenza si sfidava nella corsa del pallio

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