Quando la prossima gara di F1? Lungo stop di oltre un mese | date e orari

Dopo il Gran Premio del Giappone, si verifica una pausa di oltre un mese nel calendario della Formula 1 2026. Non sono previste gare durante questo intervallo, che interrompe temporaneamente le competizioni del campionato. Le date e gli orari della prossima gara non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La prossima tappa del campionato sarà annunciata successivamente dagli organizzatori.

Chiuso il fine settimana del Gran Premio del Giappone si apre una lunga pausa per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2026. Per colpa della guerra in Medio Oriente, infatti, sono stati cancellati i due Gran Premi in programma nel mese di aprile (Bahrain e Arabia Saudita), per cui il ritorno in pista non avverrà in tempi celeri, regalando diverse settimane ai team per mettere mano alle rispettive vetture. Si tornerà in azione, infatti, nel weekend dell’1-3 maggio con il Gran Premio di Miami che, a questo punto, diventa il quarto appuntamento del campionato 2026. Sul tracciato allestito attorno all’Hard Rock Stadium della città della Florida andrà in scena il secondo fine settimana con il format della Sprint Race. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? Lungo stop di oltre un mese: date e orari Articoli correlati Quando la prossima gara di F1? GP Giappone 2026: programma, orari, tv, streamingDopo aver messo in archivio anche la seconda tappa della stagione, ovvero il Gran Premio della Cina sul tracciato di Shanghai, è già tempo di pensare... Quando la prossima gara di F1, GP Cina 2026: orari, programma, tv. Si corre già tra una settimanaSul tracciato di Shanghai si tornerà subito in azione per un weekend di estrema importanza. Altri aggiornamenti su Quando la prossima gara di F1 Lungo... Discussioni sull' argomento Quando la prossima gara di F1? Lungo stop di oltre un mese: date e orari; Larissa Iapichino è argento ai Mondiali di Atletica indoor 2026 nel salto in lungo! · Risultati Italia Oggi; Mondiali atletica indoor Torun 2026: calendario, gli orari degli azzurri e dove vedere le gare in diretta tv; Furlani argento nel salto in lungo dei mondiali indoor a Torun. Quando la prossima gara di F1? GP Giappone 2026: programma, orari, tv, streamingDopo aver messo in archivio anche la seconda tappa della stagione, ovvero il Gran Premio della Cina sul tracciato di Shanghai, è già tempo di pensare a ... oasport.it Un lungo calendario di appuntamenti, curato dallo scrittore Nicola Lagioia, gratuiti e a cadenza settimanale per "sviluppare il pensiero critico - facebook.com facebook Zanetti lancia la volata Scudetto: "Adesso otto finali, noi avanti a lungo con Chivu" x.com