Quando la F1 su TV8 oggi GP Giappone 2026 | orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Giappone di Formula 1 si terrà domenica 29 marzo alle ore 7:00, con la gara trasmessa in differita su TV8. L’evento si svolgerà nell’autodromo di Suzuka, un circuito modificato e aggiornato dalla Honda negli anni Ottanta. Si tratta del terzo dei ventidue appuntamenti previsti nel calendario stagionale.

Il Gran Premio di Giappone di F1 scatterà alle ore 7:00 di domenica 29 marzo. Il Circus affronterà il terzo dei suoi ventidue appuntamenti rimasti in calendario nell’autodromo di Suzuka, modificato e ammodernato dalla Honda negli anni ’80. La pista è diventata uno dei luoghi più iconografici della F1. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 ALLE 8.00 Merito, soprattutto, della circostanza di essere sovente stato decisivo per l’assegnazione del Mondiale. Alle intense, e talvolta brutali, battaglie tra Senna e Prost hanno fatto seguito le intense sfide tra Schumacher e Hakkinen. Altre volte, invece, Suzuka ha tenuto vivi campionati che sembravano chiusi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Buongiorno a tutti, verso metà aprile partirò per il Giappone. All’interno mi sposterò in treno tra una città e l’altra, e volevo chiedere un paio di informazioni a chi ha fatto un’esperienza simile: - è meglio comprare i biglietti in anticipo on line oppure si trovano se - facebook.com facebook