Puppini Sisters | 20 anni di successo nuovo album e tour in Italia

Le Puppini Sisters hanno festeggiato vent’anni di attività musicale con la pubblicazione di un nuovo album e l’annuncio di un tour che toccherà diverse città italiane. La band, nota per il repertorio di cover e arrangiamenti vocali, si prepara a portare dal vivo le proprie canzoni in Italia nei prossimi mesi. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della formazione.

Le Puppini Sisters celebrano due decenni di successo musicale con un nuovo album e un tour imminente. La formazione, guidata da Marcella Puppini, ha conquistato il pubblico britannico e personaggi reali come l’attuale Re Carlo. Il settimo disco, intitolato The Birthday Party, uscirà a marzo 2026 per segnarne il ventesimo anniversario. La celebrazione non si limita alla pubblicazione del vinile o del CD, ma include una serie di concerti che partiranno da Londra nel mese di maggio. L’evento segna anche un ritorno alle radici italiane della leader del gruppo, che porterà la band in Italia entro la fine dell’anno. Questo traguardo conferma la longevità di uno stile che mescola armonie vintage con contaminazioni moderne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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