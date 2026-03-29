Pupillo di Raul pomo della discordia tra Tare e Sarri uomo mercato | perché tutti vogliono Gila

Un calciatore cresciuto nel settore giovanile di una squadra spagnola, è passato alla Lazio dopo un avvio complicato, e da allora ha attirato l’attenzione di diversi allenatori e dirigenti. Considerato un elemento chiave nel mercato, è stato coinvolto in diverse trattative e discussioni tra le parti tecniche. La sua carriera si è sviluppata tra prestiti, conferme e richieste di mercato da più società.

Una scommessa vinta una volta. Che Igli Tare vorrebbe confermare. Mario Gila è da anni il pupillo del direttore sportivo del Milan. Fu lui a portarlo alla ancora giovanissimo (avrebbe compiuto 22 anni pochi giorni dopo), fu lui a credere nel valore dello spagnolo quando con Sarri, per quasi 18 mesi, alla Lazio faceva solo panchina. Ora però sul difensore biancoceleste c'è anche l'Inter, decisa a prenderlo per sostituire, eventualmente, Bastoni (corteggiato dal Barcellona). E anche questa è una curiosità, perché Tare, nel 2024 (quindi prima di approdare a Milano) di Gila diceva proprio che "per me è, insieme a Bastoni dell'Inter, il difensore di maggior prospettiva che c'è in Italia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pupillo di Raul, pomo della discordia tra Tare e Sarri, uomo mercato: perché tutti vogliono Gila Articoli correlati Milan, Gila resta nei pensieri di Tare, ma occhio al derby: ecco perchéMancano solo otto giornate alla fine del campionato di Serie A, ma si parla sempre di più di calciomercato. Mercato Inter, Marotta sorpassa Tare per Gila? Clamorosa idea in casa nerazzurro. Lo scenario per l’estatedi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri avrebbero sorpassato il Milan nella corsa a Gila in vista della prossima estate: i dettagli Il...