Nelle ultime settimane è stato portato a termine lo scavo sotterraneo che ospiterà la galleria e il nuovo ascensore tra via Termoli e i giardini Oberdan a Todi. Si tratta dell’ultimo segmento del collegamento meccanizzato che collega Porta Orvietana a via Ciuffelli, completando così le operazioni di scavo previste per questa infrastruttura.

TODI – È stato completato da qualche giorno lo scavo sotterraneo destinato a ospitare la galleria e il nuovo ascensore di collegamento tra via Termoli e i giardini Oberdan, ultimo tratto del collegamento meccanizzato per la risalita da Porta Orvietana a Via Ciuffelli. L’intervento, particolarmente complesso dal punto di vista geologico e storico, è stato finanziato con i fondi Pnrr per la rigenerazione urbana: una galleria pedonale di 18 metri di lunghezza e una di 8 metri di profondità, con quest’ultimo tratto destinato ad un ascensore in vetro che permetterà di fruire di alcuni tratti murari romani e medievali, individuati nel corso degli scavi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pronti gli scavi “sotterranei“ per l’ascensore

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