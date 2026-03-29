Martedì alle 21:00 si disputa l’amichevole tra la nazionale spagnola e quella egiziana nel tempio catalano. La partita prevede analisi su statistiche e formazioni probabili, con dettagli su come seguirla in diretta tv e streaming.

Spagna-Egitto è un’amichevole e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Senza contare la finale dell’ultima Nations League persa ai rigori contro il Portogallo, la Spagna è imbattuta da marzo 2024 tra match ufficiali e amichevoli. Una striscia pazzesca, che conferma la forza di una selezione che non a caso è, secondo tutti i bookmaker, la principale favorita per la vittoria della Coppa del Mondo, davanti a Inghilterra, Brasile e Francia. I campioni d’Europa venerdi scorso si sono abbattuti pure sulla Serbia, travolta 3-0 nello stadio del Villarreal: il solito dominio, sotto tutti i punti di vista, da parte della Roja, che sostanzialmente non ha mai consentito ai balcanici di presentarsi né di gravitare davanti alla porta difesa da Unai Simon. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Spagna-Egitto: l’imbattibilità continua nel tempio catalano

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