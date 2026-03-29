Oggi 30 marzo si svolgono diverse partite tra cui l’amichevole della nazionale tedesca e alcuni incontri di Serie C rinviati o posticipati. La giornata inizia con un recupero notturno, seguito dai pronostici relativi alle sfide in programma. Sono previsti incontri che coinvolgono squadre di diversi campionati italiani, con particolare attenzione ai rinvii e alle variazioni di calendario.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 30 marzo. Si parte nella notte con un recupero del campionato brasiliano nonostante sia anch’esso in pausa per le nazionali, poi solo tre partite, l’amichevole della Germania in preparazione dei Mondiali contro il Ghana, e infine i posticipi di Serie C con il derby campano allo stadio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 30 marzo: l’amichevole della Germania e posticipi di Serie C

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