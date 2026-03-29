Un cortometraggio nato tra le mura del carcere, capace di interrogare il confine sottile tra interiorità e mondo esterno, tra silenzio e parola. Sarà presentato martedì 31 marzo 2026 alle ore 9.30, nella Casa Circondariale “Francesco Rucci” di Bari, «.nella città, il silenzio», lavoro poetico firmato da Andrea Cramarossa e realizzato nell’ambito del progetto “La scuola dentro”, promosso dalla Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari. Il progetto, finanziato nell’ambito delle iniziative socio-culturali, ricreative e formative rivolte alle istituzioni scolastiche statali cittadine per l’anno 2024, ha coinvolto gli studenti-detenuti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 1 Bari “Alessandro Leogrande”, individuati e coordinati dalla professoressa Ilaria Sparacimino. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Proiezione del corto di Andrea Cramarossa ".nella città, il silenzio" nella casa Circondariale "Francesco Rucci" di Bari

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