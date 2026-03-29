Prof accoltellata la confessione del 13enne è atroce | orrore puro

Una docente è stata ferita con un coltello all’interno di una scuola media in provincia di Bergamo. La polizia ha arrestato un ragazzo di 13 anni, che ha confessato l’aggressione. L’episodio si è verificato in un ambiente scolastico e ha suscitato grande sconcerto tra studenti e insegnanti. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un episodio di estrema gravità ha scosso l’opinione pubblica: una docente è stata accoltellata all’interno della scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Vittima dell’aggressione è Chiara Mocchi, colpita da un suo studente di 13 anni lungo il corridoio dell’istituto. Secondo quanto emerso, il ragazzo – ora collocato in una comunità protetta – avrebbe ammesso davanti ai carabinieri non solo di aver pianificato l’attacco, ma anche di essere dispiaciuto per non aver portato a termine l’omicidio. Dichiarazioni che hanno aggravato ulteriormente il quadro investigativo. La confessione e i nuovi sviluppi delle indagini. Le parole del minorenne hanno spinto la procura ad aprire due distinti fascicoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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