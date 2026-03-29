Un ragazzino di 13 anni ha confessato di aver aggredito una docente con un coltello e di aver pianificato di uccidere anche i genitori. Dopo l'interrogatorio, è stato affidato ai servizi sociali. Durante il colloquio con i carabinieri, si è mostrato dispiaciuto per quanto accaduto. L'episodio si è verificato in una scuola di un centro abitato della regione.

Il 13enne che ha accoltellato la professoressa di francese a Trescore Balneario, nella Bergamasca, ai carabinieri si è mostrato dispiaciuto per non aver portato a termine l’omicidio e ha rivelato di voler uccidere anche la madre e il padre. Il ragazzo è stato affidato ai servizi sociali e sarà accompagnato in una comunità. La confessione del 13enne Il Tribunale per i minorenni di Brescia ha disposto i primi provvedimenti per lo studente di terza media che ha accoltellato a scuola, a Trescore Balneario, Chiara Mocchi, la professoressa di 57 anni. La donna si sta riprendendo, intanto il giovane è stato sentito dai carabinieri. Come riporta il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prof accoltellata, il 13enne voleva uccidere anche la madre e il padre: la confessione sul tentato omicidio

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