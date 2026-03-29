A Trescore Balneario si sono svolti approfondimenti dopo l'aggressione di una docente avvenuta nel paese. Un alunno di 13 anni è stato ascoltato e ha fornito versioni contrastanti rispetto a quanto inizialmente riferito. La vicenda ha attirato l'attenzione locale, portando a verifiche sui fatti e sui dettagli emersi durante le indagini.

Trescore Balneario, cosa è successo davvero dopo l’aggressione?. Il caso che ha sconvolto Trescore Balneario si arricchisce di un nuovo capitolo. Non tanto per i fatti — già gravi — quanto per le parole che, nelle ultime ore, sono circolate e che ora vengono ufficialmente smentite. Il tredicenne che lo scorso 25 marzo ha accoltellato la sua professoressa di francese non avrebbe mai pronunciato la frase choc che gli era stata attribuita: “Mi dispiace di non averla uccisa”. Una dichiarazione che aveva indignato l’opinione pubblica e acceso il dibattito sulla violenza nelle scuole. Ma che, secondo i legali coinvolti, non troverebbe alcun riscontro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Prof accoltellata a Trescore, spunta la verità sulle parole dell’alunno: cosa non torna nel caso del 13enne

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