prof accoltellata a trescore balneario ipotesi indottrinamento e coltello e pistola comprati online

Una docente è stata ferita con un coltello a Trescore Balneario. Le indagini indicano che il 13enne coinvolto avrebbe acquistato un coltello e una pistola tramite un canale di messaggistica online. La polizia sta verificando se ci siano collegamenti tra l'acquisto delle armi e l'ipotesi di un indirizzamento ideologico o

Il drammatico episodio avvenuto alle scuole medie di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, si arricchisce di dettagli inquietanti che spostano l’attenzione dal gesto individuale a una possibile rete di contatti digitali. Le indagini sulla prof accoltellata, Chiara Mocchi, si stanno concentrando sulla vita virtuale dell’alunno di 13 anni, autore dell’accoltellamento, e sui canali social che avrebbe frequentato prima di passare all’azione. Prof accoltellata a Trescore Balneario, ipotesi "indottrinamento" Il coltello e la pistola comprati online Come sta la prof accoltellata Prof accoltellata a Trescore Balneario, ipotesi “indottrinamento” Come riportato da Leggo, il tredicenne ha trasmesso in diretta l’aggressione sul suo canale Telegram, in un video di un minuto e 53 secondi ora agli atti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Un gesto che scuote, una scuola - quella di Trescore Balneario (Bergamo) - trasformata in scena di violenza e una domanda che resta sospesa: cosa può spingere un ragazzo di appena 13 anni a colpire la propria insegnante con un coltello - facebook.com facebook

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