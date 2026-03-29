Una professoressa è stata accoltellata in una scuola di Bergamo. Un’amica dell’aggressore, una ragazza di 16 anni che si fa chiamare Euno, ha dichiarato di aver tentato di fermarlo. La giovane ha riferito di aver cercato di impedire che l’aggressore colpisse i suoi genitori, mentre si trovava nell’istituto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

I nuovi particolari sono inquietanti. Un'amica del tredicenne che ha quasi ammazzato a coltellate la sua professoressa a Trescore Balneario ha rivelato che il ragazzino aveva già pianificato di uccidere i genitori. Se non l'ha fatto - questo il suo racconto - è solo perché lo aveva minacciato di mettersi di mezzo., Lei è una ragazza di sedici anni che si fa chiamare "Euno". Di lei si era invaghito e le aveva fatto confessioni e rivelato i suoi piani più oscuri. I due si sono conosciuti su TikTok, dove lei era rimasta colpita dai video pubblicati dal ragazzo; da lì è iniziata una fitta amicizia digitale che li ha portati a diventare confidenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Prof accoltellata a Bergamo, l'amica dell'aggressore: "Voleva uccidere i suoi genitori ma sono riuscita a fermarlo"

Articoli correlati

13enne che ha accoltellato professoressa, l'amica choc: "Voleva uccidere i genitori, piano elaborato dopo diagnosi di Adhd"L'amica conosciuta su un gruppo Telegram: "Aveva pianificato di uccidere suo padre colpendolo con un martello, poi aveva intenzione di andare a casa...

Prof accoltellata, il 13enne voleva uccidere anche la madre e il padre: la confessione sul tentato omicidioIl 13enne che ha accoltellato la professoressa di francese a Trescore Balneario, nella Bergamasca, ai carabinieri si è mostrato dispiaciuto per non...

Contenuti utili per approfondire Prof accoltellata

Temi più discussi: Prof accoltellata a Bergamo: la repressione non è la risposta; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnare; Dentro la Notizia: Prof.ssa accoltellata a Bergamo, il video dello studente Video.

Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoSono in corso approfondimenti su del materiale pericoloso e potenzialmente esplosivo sequestrato in casa del 13enne, che questa mattina ha accoltellato una professoressa nella scuola media ‘Leonardo d ... ilmessaggero.it

Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnareLeggi su Sky TG24 l'articolo Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: 'Tornerò a insegnare' ... tg24.sky.it

Prof accoltellata a Trescore, Valditara: prossimo passo vietare i social agli under 15 - facebook.com facebook

Prof accoltellata a Trescore, Valditara: prossimo passo vietare i social agli under 15 x.com