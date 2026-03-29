Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, indicato dal PSV, si attesta oggi a 0,524 euro per metro cubo standard, equivalenti a 55,57 euro per megawattora. La data di riferimento è il 29 marzo 2026. Il valore rappresenta il costo corrente del gas sul mercato all’ingrosso.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 29 Marzo 2026, è pari a 0,524 €Smc (equivalente a 55,57 €MWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, dopo una volatilità significativa registrata nella prima metà di marzo. Dopo aver toccato un minimo di 0,311 €Smc (32,95 €MWh) il 1 Marzo 2026, il prezzo ha registrato una crescita fino a superare i 0,648 €Smc (68,05 €MWh) il 20 Marzo, per poi assestarsi su valori compresi tra 0,524 e 0,545 €Smc negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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