Si è aperta la sedicesima edizione del premio di poesia e stornelli inediti nei dialetti del Lazio, intitolato a Vincenzo Scarpellino, nel 2026. La manifestazione si svolge al Centro Culturale Lepetit e vede la partecipazione di diverse associazioni, tra cui ‘L’INCONTRO’. L’evento comprende competizioni e momenti di confronto dedicati alla poesia dialettale del territorio.

ROMA (Luciana Vinci) – Il Centro Culturale Lepetit, L’Associazione ‘L’INCONTRO Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS’ (Via Roberto Lepetit, 86, 00155 Roma) in collaborazione con l’Associazione Periferie la 16ª edizione del Premio di poesia e stornelli inediti nei dialetti del Lazio, intitolato al poeta romanesco Vincenzo Scarpellino. Sezione A per gli autori che compongono poesie inedite in uno dei dialetti del Lazio. Ogni autore può inviare fino a tre poesie, di massimo 30 versi ciascuna, inedite (in volume, rivista o altro organo di stampa o di diffusione telematica) e mai premiate in altre competizioni. Le poesie dovranno essere accompagnate dalla relativa traduzione in italiano. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Premio di poesia e stornelli inediti nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” 16ª edizione 2026

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