Nel pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo, sono stati segnalati due incidenti in montagna. Un elicottero di soccorso è intervenuto per recuperare due escursionisti, uno sul Moregallo e l’altro sul Cornizzolo. Le operazioni di salvataggio sono state coordinate dalle autorità competenti. Nessun dettaglio sulla gravità delle ferite o sulle condizioni delle persone coinvolte è stato comunicato.

Doppio intervento del Soccorso alpino e del personale sanitario nel pomeriggio di domenica sul Moregallo e sul Cornizzolo: due persone sono state trasportate in ospedale Allarme per gli incidenti montani nel pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo. Sono due gli infortuni verificatisi sulle nostre vette, uno sul Moregallo e uno sul Cornizzolo. Il primo intervento alle 14.30, non lontano dalla Cresta Osa sul Moregallo. L'allarme è scattato per una caduta: sul posto, dalla centrale operativa Soreu Laghi, è stato disposto l'invio di una squadra del Soccorso alpino dal Bione, con l'appoggio dell'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Precipitati in montagna: l'elicottero soccorre due escursionisti

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