Una donna di 45 anni è caduta all’interno di una grotta nei pressi di Spoleto. I vigili del fuoco e il Soccorso alpino sono intervenuti nella stessa giornata, dedicando circa sei ore alle operazioni di salvataggio. La donna è stata estratta dalla cavità e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Incidente nella zona di Castagna Cupa a Spoleto per una 45enne di Amelia che stava effettuando un’uscita assieme al gruppo speleologico di Narni. FOTO e VIDEO dell’intervento Una donna di 45 anni, residente nella zona di Amelia, è caduta all’interno di una grotta situata a pochi chilometri da Spoleto. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno di domenica 29 marzo, ma solo alle 17.30 la 45enne è stata estratta dalle viscere della terra e affidata alle cure dei sanitari. La donna è rimasta cosciente per tutto il periodo della durata dei soccorsi e quando è stata estratta lamentava dei dolori alle caviglie e al bacino. A intervenire sul... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Precipita nella grotta, sei ore per salvarla: la domenica di lavoro di vigili del fuoco e Sasu

Articoli correlati

Pullman bloccato sulla Provinciale: vigili del fuoco in azione per sei oreÈ stata una nottata impegnativa quella tra il 18 e il 19 gennaio per i vigili del fuoco che, attorno a mezzanotte, sono intervenuti per liberare un...

Intrappolati in una grotta per quattro giorni: Kelly e Brucola salvati dai Vigili del Fuoco in provincia di LatinaUn salvataggio complesso, portato avanti passo dopo passo in un’area difficile da raggiungere.