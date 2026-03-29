Prato dominante a Ghivizzano | Verde e Rossetti lanciano i biancazzurri Quinto posto in classifica

Il Prato ha ottenuto una vittoria per 3-0 sul campo del Ghiviborgo nella 29ª giornata del girone E di Serie D. La squadra biancazzurra, accompagnata dal nuovo presidente e da circa 300 tifosi, si è imposta con un risultato netto. Con questa vittoria, il Prato si colloca al quinto posto in classifica. La partita si è svolta a Ghivizzano, con i biancazzurri che hanno dominato l’incontro.

Ghivizzano (Lucca), 29 marzo 2026 - Vittoria schiacciante per il Prato in quel di Ghivizzano. I biancazzurri, con al seguito il nuovo presidente Antonio Politano e 300 tifosi, dominano il match valevole per la 29° giornata del girone E di Serie D, battendo 3-0 il Ghiviborgo. A segno, entrambi nel primo tempo, Rossetti (su rigore) e Verde, quest’ultimo autore di una doppietta. I lanieri, guidati per l’occasione da Lamma (vista l’assenza di Dal Canto per squalifica), si portano al quinto posto della classifica in solitaria a quota 48 punti. La cronaca . Lamma conferma lo stesso undici di partenza visto contro il San Donato Tavarnelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato dominante a Ghivizzano: Verde e Rossetti lanciano i biancazzurri. Quinto posto in classifica Articoli correlati Prato, Verde e Rossetti davanti. E occhio al San Donato "aggressivo"Niente Mencagli e Cela, oltre ovviamente a Gioè, mentre rientrano fra i convocati sia D’Orsi che Sarpa. Leggi anche: Prato, ipotesi difesa a tre ma non da subito. Mister Dal Canto ‘studia’ i biancazzurri