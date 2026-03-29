Prandelli sorprende | Vlahovic quando sono arrivato era un problema per tutti Sembrava destinato ad andare a Pisa

L'allenatore ha rivelato che al suo arrivo, l'attaccante era considerato un problema per la squadra e sembrava destinato a trasferirsi in una squadra di Serie B. La sua gestione ha portato a cambiamenti nel suo percorso professionale, con un passaggio che ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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