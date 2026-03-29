Negli ultimi tempi si osserva un utilizzo crescente di nuovi termini sui social media, che influenzano anche il linguaggio dedicato al calcio e ai suoi protagonisti. Questa evoluzione si riflette nei modi di raccontare e commentare le partite, i giocatori e le vicende sportive, contribuendo a creare un lessico sempre più ricco e in continua trasformazione.

L’effluvio di neologismi social, che ormai permea tutta la nostra esistenza, ci mostra molti termini che hanno cambiato anche il modo di raccontare il calcio e i suoi protagonisti. In tal senso, termini come “Aura”, “Glow-up” ecc. sono solo alcuni degli aggettivi usati per descrivere il cambiamento radicale sperimentato da Scott McTominay, una volta lasciata Manchester per approdare nel Golfo. Beh, termini che hanno una ragion pratica: Scott è passato dall’essere un onesto brit boy a un semi-modello applicato al football. Un cambiamento, dunque, non solo tecnico-tattico, ma anche fisico. Cosa sarà stato? Il cibo? Le diverse condizioni climatiche? O il sentirsi finalmente amato e centrale in un progetto sportivo? Sembrano cliché, ma probabilmente sono cause che hanno più di un fondo di verità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Possano tutti trovare la loro Napoli, come ha fatto McTominay

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Parole da LEADER di #McTominay dopo #InterNapoli #DAZN

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