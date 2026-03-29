Portanova la rabbia del padre su Instagram

Su Instagram, Daniele Portanova ha espresso nuovamente la sua rabbia nei confronti della condanna del figlio, attualmente giocatore di calcio e coinvolto in un procedimento giudiziario. Non è la prima volta che il padre interviene pubblicamente per difenderlo, in un caso che vede il calciatore accusato di presunto stupro di gruppo e condannato in primo grado a sei anni.

Un grido di rabbia, quello di Daniele Portanova (nella foto). Non è la prima volta che il padre del calciatore Manolo, in forza adesso alla Reggiana, difende come un leone il figlio, condannato in primo grado con rito abbreviato a Siena a 6 anni per il presunto stupro di gruppo di una studentessa. L’ha fatto anche qualche giorno fa, a meno di un mese dal verdetto davanti alla Corte di appello di Firenze che potrebbe arrivare il 16 aprile. Il padre di Manolo ha pubblicato un post su Instagram dal titolo ’ L’innocenza non si paga ’ dove scrive: "Visto che il popolo ha votato no (al referendum, ndr), io resto con la mia convinzione. Non perché pensassi davvero che potesse cambiare qualcosa per il processo di mio figlio ma perché lo vivo ogni giorno e so quanto questo sistema sia profondamente ingiusto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Portanova, la rabbia del padre su Instagram Articoli correlati Leggi anche: Libero dopo 12 anni il killer di Federica. La rabbia del padre Studente suicida per bullismo, sospese anche due docenti | La rabbia del padre: "Dovevano licenziarle"Sono state raggiunte da un provvedimento di sospensione dall'insegnamento - con annesso trattenimento dello stipendio - non solo la preside ma anche...