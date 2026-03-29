Pontedera-Bra 0-0 la vittoria è un lontano ricordo per i granata

Il Pontedera e il Bra si sono affrontati senza reti sul risultato finale, terminando 0-0. La partita si è disputata il 29 marzo 2026 e, con questa gara, il Pontedera, fanalino di coda della classifica, ha perso l’opportunità di avvicinarsi ai play out. Restano quattro turni da disputare prima della fine del campionato.

Pontedera, 29 marzo 2026 – Il Pontedera non è andato oltre lo 0-0 contro il Bra e il risultato toglie alla squadra di Braglia, ultima in classifica, buona parte delle speranze di agganciare i play out per giocarsi la salvezza quando restano 4 partite da giocare. I granata hanno prodotto veramente troppo poco per meritare l'indispensabile vittoria (che manca ormai da 19 giornate), e anzi al 50' della ripresa hanno rischiato il ko quando il difensore Leo ha respinto di testa sulla linea della porta ormai sguarnita una conclusione di Akammadu a Saracco superato. PONTEDERA-BRA 0-0 PONTEDERA (4-2-3-1): Saracco; Leo, Piana, Sapola (34’ st Mbambi), Cerretti; Kabashi (28’ st Manfredonia), Caponi (34’ st Emmanuello); Vitali, Faggi (39’ st Pietrelli), Raychev (28’ st Dell’Aquila); Yeboah. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera-Bra 0-0, la vittoria è un lontano ricordo per i granata Articoli correlati Il Pontedera esce da Pesaro con un punto. Granata in crescita ma slitta ancora la vittoriaVIS PESARO 1 PONTEDERA 1 VIS PESARO (3-4-2-1) Pozzi; Di Renzo (28’ st Lari), Primasso, Zoia; Ceccacci, Pucciarelli (10’ st Giovanini), Di Paola,... Pontedera Granata fra "app" e speranzeMentre la squadra domani in casa della Pianese si gioca un’altra fetta di speranza di evitare la retrocessione diretta, il Pontedera lancia la sua... Contenuti e approfondimenti su Pontedera Bra 0 0 la vittoria è un... Temi più discussi: Bra, solo un punto a Pontedera: 0-0 che sa di occasione persa nella corsa salvezza; Serie C Sky Wifi – Cinque giornate alla fine della regular season: per il Bra sfida verità a Pontedera. Arezzo-Ascoli, showdown!; Calendario Bra - Serie C Girone B Italia; Pontedera, domenica è la partita della vita: 90 minuti per non retrocedere – Biglietti a 2 euro: Tutti allo stadio. DIRETTA | Pontedera Bra (risultato finale 0-0) video streaming: Leo salva sulla linea! (oggi 29 marzo 2026)Diretta Pontedera Bra streaming video tv: i toscani e i piemontesi occupano le ultime due posizioni nella classifica del girone B di Serie C. ilsussidiario.net Top & Flop di Pontedera-BraFinisce in parità lo scontro salvezza disputato questo pomeriggio allo stadio Ettore Mannucci fra Pontedera e Bra, 0-0 il finale della gara valida per la 34^ giornata del girone ... tuttoc.com Pontedera-Bra: diretta live e risultato in tempo reale https://www.calciomagazine.net/pontedera-bra-diretta-risultato-29-marzo-2026-243138.html - facebook.com facebook AcBraAsd x.com