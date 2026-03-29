Ponte sullo Stretto Mario Tozzi | Se non approfondisci rischi come a Kobe Il disastro del 1995 in Giappone

Nel 1995, Kobe in Giappone fu colpita da un terremoto di magnitudo 6,9 che causò circa 6.400 vittime e ingenti danni materiali. Recentemente, un geologo ha sottolineato come la mancanza di approfondimenti sui rischi sismici possa portare a conseguenze simili anche per il progetto del Ponte sullo Stretto, citando come esempio il disastro di Kobe.

Nel 1995 la città giapponese di Kobe fu colpita da un catastrofico terremoto. In un post su Instagram il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi ha spiegato che se non si approfondiscono i dati sull'area dovrebbe essere costruito il ponte sullo Stretto di Messina, si rischia come nella metropoli nipponica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Frana Niscemi, Mario Tozzi accusa i politici e attacca il Ponte sullo Stretto: "Continuiamo a divorare suolo"Non si ferma la frana a Niscemi, piccolo centro in provincia di Caltanissetta, dove sta venendo giù un intero costone della collina trascinando nel...

Ponte sullo Stretto, Mario Tozzi: “I nuovi dati sulle faglie dicono che i nostri modelli non sono definitivi”Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del CNR, commenta in questa intervista a Fanpage.

Una raccolta di contenuti su Mario Tozzi

Ponte sullo Stretto, l’avvertimento di Mario Tozzi: Abbiamo bisogno di più dati sulle nuove faglieMario Tozzi, geologo e primo ricercatore del CNR, commenta in questa intervista a Fanpage.it il recente studio sullo Stretto di Messina e la posizione della Società Stretto di Messina incaricata della ... fanpage.it

Ponte sullo Stretto, Mario Tozzi avverte: Abbiamo bisogno di più dati sulle nuove faglieUn nuovo studio scientifico sullo Stretto di Messina riaccende il dibattito sul Ponte. Il geologo Mario Tozzi invita alla prudenza: la rete di faglie sarebbe più complessa del previsto e servirebbero ... msn.com