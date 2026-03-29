Ponte Stretto | Reggio spreca 75mila euro Messina chiede

Un consigliere comunale di Reggio Calabria ha criticato la gestione di una manifestazione locale, affermando che sono stati spesi circa 75mila euro senza che l’amministrazione abbia richiesto opere compensative. La questione ha suscitato una richiesta da parte di un rappresentante di Messina, che ha sollevato dubbi sulla pianificazione e sull’utilizzo delle risorse pubbliche per il Ponte Stretto.

Il consigliere comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi ha trasformato una manifestazione a Messina in un banco di prova per il futuro sviluppo della regione, denunciando con forza la mancata richiesta di opere compensative da parte dell’amministrazione reggina. Mentre a Messina si costituiscono commissioni speciali per bloccare miliardi di euro destinati a strade e acquedotti, l’ente locale ha speso oltre settantacinque mila euro in ricorsi contro lo stesso sviluppo che promette occupazione e indotto economico. La scena si svolge nel cuore pulsante della città siciliana, dove la folla accorsa per “Sì” al Ponte sullo Stretto rappresenta una massa critica che contrasta le voci isolate del dissenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Stretto: Reggio spreca 75mila euro, Messina chiede Articoli correlati Ponte sullo Stretto, Salvini: “Sarò a Messina sabato 28 per la prima manifestazione 'sì-ponte'”“Sarò a Messina sabato 28, hanno realizzato finalmente la prima manifestazione sì-ponte e quindi sarò onorato di esserci”. Biennale dello Stretto 2026: Reggio e Messina sfidanoOggi pomeriggio, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stata presentata la terza edizione della Biennale dello Stretto, un... PONTE SULLO STRETTO: costruzione impossibile Approfondimenti e contenuti su Ponte Stretto Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, Antonio Messina (FdI): Ricorsi inammissibili e 200 mila euro sprecati · ilreggino.it. Ponte sullo Stretto, respinti i ricorsi ambientalisti: cosa succede ora al progettoIl Tar del Lazio ha respinto due ricorsi contro le autorizzazioni per il Ponte sullo Stretto che avrebbero potuto compromettere l’opera ... quifinanza.it Quello del Ponte sullo Stretto è un progetto vecchio? I presupposti non sono dei miglioriCon la decisione dei magistrati della Corte dei Conti di non dare il via libera al Ponte sullo Stretto di Messina evidenziando perplessità e richiedendo chiarimenti tecnici e procedurali, si smonta un ... ilfattoquotidiano.it