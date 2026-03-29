Secondo un avvocato che presiede un'associazione per le infrastrutture nel Sud, circa 800.000 persone hanno lasciato la regione a causa di questioni legate al Ponte sullo Stretto. La questione resta bloccata a livello politico, impedendo l'avanzamento dei lavori e influenzando i piani di sviluppo nella zona.

L’avvocato Fernando Rizzo, presidente di Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno, mette in luce il nodo cruciale dello sviluppo meridionale: il Ponte sullo Stretto. La sua analisi evidenzia come l’assenza di questo collegamento infrastrutturale sia la causa diretta dello spopolamento che ha colpito Sicilia e Calabria negli ultimi decenni. I dati demografici sono allarmanti: oltre 800 mila abitanti persi dalla Sicilia e 40 mila da Messina nell’arco di quarant’anni. Questa emigrazione di massa non è un caso isolato, ma il sintomo di una carenza strutturale che impedisce la connessione tra i porti, gli aeroporti e l’intermodalità con il resto d’Italia e dell’Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte Stretto: 800mila fuggiti, il blocco politico blocca

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