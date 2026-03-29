Politano | Mondiali o nient’altro la sfida decisiva in Bosnia

L’attaccante del Napoli ha dichiarato che per lui e la Nazionale non ci sono alternative al raggiungimento della qualificazione ai Mondiali. Ha sottolineato la volontà di affrontare senza mezze misure la partita contro la Bosnia Erzegovina, considerandola l’appuntamento più importante della stagione. La sfida si svolgerà in Bosnia e rappresenta l’ultimo ostacolo prima della fase finale del torneo mondiale.

Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha espresso con chiarezza la determinazione della squadra di fronte alla sfida decisiva contro la Bosnia Erzegovina. L’obiettivo è qualificarsi per il Mondiale, una meta che rappresenta l’ultima opportunità per molti calciatori meno giovani. La partita si giocherà martedì a Zenica, dopo un cambio negli orari di partenza dovuto alle condizioni meteorologiche avverse nel territorio bosniaco. L’allenamento odierno a Coverciano si svolge a porte chiuse, preparando il terreno per la rifinitura prevista domani mattina prima della partenza verso le 16:30 per Sarajevo. Il gruppo affronta questa prova con la consapevolezza di dover dimostrare in campo quanto meritino di partecipare al torneo mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Politano: Mondiali o nient’altro, la sfida decisiva in Bosnia Articoli correlati Mauro: "Il clima infuocato in Bosnia può essere un vantaggio. Ai Mondiali ci porta Politano, perché...""Siamo più forti, ma per dimostrarlo devi avere personalità, non sottovalutare l'avversario e "picchiare" di più. Prostitute sfruttate nella villa con piscine, l’indagato: "Organizzavo i party, nient’altro"Per pubblicizzare sui social network The Woods, lussuosa villa nella boscaglia di San Giorgio Canavese disponibile per party e ricevimenti, si... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Politano Mondiali o nient'altro la... Discussioni sull' argomento Italia, Gattuso cambia tutto: moduli, Spinazzola e il caso Chiesa; Politano accende la furia azzurra: Ora il Mondiale è nostro, niente scuse!. Politano: 'Mondiali ultima occasione, daremo il massimo per qualificarci'Matteo Politano, attaccante della Nazionale italiana e del Napoli, ha espresso con chiarezza la determinazione del gruppo azzurro in vista della finale playoff per la qualificazione ai Mondiali. La sf ... it.blastingnews.com Politano: «Da mesi pensiamo solo ad andare ai Mondiali! Gattuso l’ho ritrovato carico»Matteo Politano, attaccante del Napoli e dell’Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni verso la sfida valida per il Mondiale contro la Bosnia L’Italia si avvicina a uno degli appuntamenti più delicat ... lazionews24.com È un Matteo Politano carico e determinato per la finale playoff dei Mondiali che si giocherà martedì sera! Il laterale del Napoli è pronto alla battaglia che potrebbe riportare l'Italia a giocarsi una competizione importantissima e che rappresenta anche l'ultima c - facebook.com facebook #Politano: “Da mesi il nostro unico pensiero è il #Mondiale. #Gattuso non vuole egoismi, è un grande motivatore” x.com