Politano | Mondiale a portata ma Zenica sarà una prova di ghiaccio

Matteo Politano ha dichiarato che la squadra azzurra ha ancora possibilità di qualificarsi per il Mondiale, evidenziando l’importanza del sostegno dei tifosi. Ha inoltre affermato che la partita a Zenica rappresenterà una sfida difficile, paragonandola a una prova di ghiaccio. Le dichiarazioni sono state rilasciate in vista dei prossimi incontri decisivi per la qualificazione.

Matteo Politano ha espresso la ferma volontà della squadra azzurra di raggiungere il Mondiale, sottolineando l’importanza del supporto popolare. L’attaccante del Napoli ha chiesto agli italiani di restare vicini alla nazionale in vista dello scontro decisivo contro la Bosnia ed Erzegovina. La partita si disputerà a Zenica, dove il clima rigido e la pressione degli spettatori locali rappresenteranno una sfida aggiuntiva per i giocatori. L’incontro contro l’Irlanda del Nord è stato definito un ottimo passo avanti, con un gol segnato da Tonali nato da un cross dell’esterno azzurro. Questo risultato preliminare ha permesso al gruppo di liberarsi da un peso psicologico che gravava sul primo tempo della gara precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Politano: Mondiale a portata, ma Zenica sarà una prova di ghiaccio Articoli correlati La Bosnia espugna Cardiff e batte ai calci di rigore il Galles: sarà finale a Zenica contro gli azzurri per il pass mondialeUna vittoria di carattere per la Bosnia nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Bosnia, a Zenica lo stadio sarà aperto a metà per una squalifica della FifaBosnia, a Zenica lo stadio sarà aperto a metà per una squalifica della Fifa Lo spauracchio dello stadio di Zenica dove martedì sera l’Italia si... Aggiornamenti e notizie su Politano Mondiale a portata ma Zenica... Temi più discussi: L'Italia batte l'Irlanda del Nord ai Playoff, Adani 'esplode' a fine partita: L'abbiamo portata a casa!; Italia-Irlanda del Nord 2-0: Azzurri, che furia! Politano fa sognare il Mondiale!; Politano accende la furia azzurra: Ora il Mondiale è nostro, niente scuse!. Politano e la missione Italia in Bosnia: Meritiamo di andare al MondialeL'attaccante azzurro ha fatto il punto sulla finale contro la selezione di Barbarez valida per gli spareggi della qualificazione alal Coppa del Mondo ... tuttosport.com Politano: «Da mesi pensiamo solo ad andare ai Mondiali! Gattuso l’ho ritrovato carico»Matteo Politano, attaccante del Napoli e dell’Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni verso la sfida valida per il Mondiale contro la Bosnia L’Italia si avvicina a uno degli appuntamenti più delicat ... lazionews24.com Così Politano #SportMediaset - facebook.com facebook #Politano e la missione Italia in Bosnia: "Meritiamo di andare al Mondiale" x.com