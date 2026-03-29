Poggibonsi | obiettivo sicurezza Mitigazione idraulica al Bernino contro il rischio allagamenti

A Poggibonsi, nell’area del Bernino, sono stati avviati lavori di mitigazione idraulica per ridurre il rischio di allagamenti negli impianti sportivi. L’intervento, affidato dall’amministrazione comunale attraverso una gara di appalto, mira a migliorare la sicurezza dell’area interessata. La realizzazione di questa opera segue le procedure previste dalle normative vigenti e coinvolge diverse fasi di esecuzione.

Mitigazione idraulica nell’area del Bernino a Poggibonsi. Affidato dall’amministrazione comunale, in seguito alla gara di appalto, l’intervento per limitare il rischio allagamenti nella superficie degli impianti sportivi. Dei lavori, per un importo di 170mila euro, si occuperà Caromar srl, impresa con sede legale a Colle di Val d’Elsa. Fondi stanziati dal Comune di Poggibonsi in virtù delle variazioni di bilancio che risalgono al mese di luglio dello scorso anno. Diverse le operazioni previste nella zona, tra le quali anche la realizzazione di un fosso di drenaggio capace di convogliare l’acqua all’esterno dell’area sportiva alla quale fanno riferimento coloro che praticane discipline di varia natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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