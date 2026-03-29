Pizzaballa | Oggi Gesù piange su Gerusalemme ma la guerra non prevarrà

In questa Domenica delle Palme, la celebrazione si svolge senza la tradizionale processione e senza le palme che di solito sventolano lungo le strade. La giornata si concentra sulla riflessione e sulla preghiera, con un messaggio di speranza e di preoccupazione per le sofferenze della città. La figura religiosa ha commentato che Gesù piange su Gerusalemme, ma ha aggiunto che la guerra non prevarrà.

«In questo pomeriggio della Domenica delle Palme ci riuniamo senza processione, senza palme che sventolano per le strade. Questa assenza non è una mera formalità. È la guerra che ha interrotto il nostro cammino festivo, rendendo difficile persino la semplice gioia di seguire il nostro Re. I nostri fratelli e sorelle della Terra Santa non possono riempire le strade questa domenica né unire le loro voci alla processione festiva» ma «la loro assenza non è vuota davanti al Signore». Lo dice il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, nella meditazione per la Domenica della Palme. «Egli non cerca vie trionfali - spiega -, ma entra dove la porta è socchiusa», «proprio in questo silenzio imposto, la liturgia acquista maggiore autenticità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pizzaballa: "Oggi Gesù piange su Gerusalemme, ma la guerra non prevarrà" Articoli correlati Pizzaballa fermato a Gerusalemme: non è solo un divieto, ma un segnale che inquieta sulla libertà religiosaCosa significa davvero il caso Pizzaballa a Gerusalemme? Ci sono notizie che sembrano circoscritte, quasi tecniche. Gerusalemme, la polizia israeliana ferma il Cardinale Pizzaballa all'ingresso del Santo SepolcroUna Domenica delle Palme segnata da un gravissimo incidente diplomatico e religioso quella che si è consumata oggi nel cuore della Città Santa. Tutto quello che riguarda Oggi Gesù Discussioni sull' argomento Gengis Khan meglio di Gesù Cristo, bufera per le parole di Netanyahu. La replica: Propaganda; Referendum giustizia: orari, quorum e riforma in gioco; Dov'è finito il patrimonio di Gina Lollobrigida? Una docu-serie su Hbo indaga; Scoperto il meccanismo che attiva il grasso bruno, come funzoona. Il vescovo di Trento: “Nel grido di Gesù sulla croce la solitudine dell’uomo di oggi” - facebook.com facebook Gesù oggi dice anche a noi, come a Marta, la sorella di Lazzaro: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno». #VangeloDiOggi (Gv 11,1-45). x.com