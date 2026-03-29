Il presidente israeliano ha annunciato tramite un messaggio su X di aver parlato con il custode del Santo Sepolcro. Nel corso della conversazione, sono state menzionate alcune scuse da parte di Herzog. Contestualmente, sono state riportate telefonate tra il premier e un cardinale, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle conversazioni. La vicenda riguarda un episodio di blocco presso la porta del Santo Sepolcro.

GERUSALEMME – Il presidente israeliano Isaac Herzog affida a X l’annuncio della telefonata con Pizzaballa. “Ho chiarito – scrive – che l’incidente è scaturito da preoccupazioni per la sicurezza dovute alla continua minaccia di attacchi missilistici da parte del regime terroristico iraniano contro la popolazione civile in Israele”. Poi la telefonata della Premier, Giorgia Meloni, al cardinale Pizzaballa: “Le siamo vicini e faremo sentire la voce dell’Italia”. Quindi la convocazione dell’ambasciatore di Israele da parte del vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani. “Siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani in Medioriente – le parole di Papa Leone XIV durante l’Angelus – che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e, in molti casi, non possono vivere pienamente i Riti di questi giorni santi”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pizzaballa bloccato sulla porta del Santo Sepolcro: le scuse di Herzog. Le telefonate di Meloni e del cardinale Zuppi

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