Più burocrazia moltiplicata per 27 | Ursula bluffa pure sulle startup

Un nuovo regolamento che avrebbe dovuto semplificare le procedure per le startup non è stato ancora approvato, e le norme esistenti sono state moltiplicate. La proposta, denominata Eu Inc., avrebbe dovuto offrire un quadro più agevole per i giovani imprenditori, ma al momento non è stata implementata. La situazione attuale conferma che le aspettative di una maggiore libertà sono state disattese.

Si chiama Eu Inc. e doveva essere una forma societaria per liberare dai lacci i giovani innovatori. La chimera del 28° regime però resterà tale. Lettera di Italia, Francia e Germania per dettare la linea sugli investimenti. Annotate questa sigla: «Eu Inc.», si tratta della nuova forma societaria concepita dai burocrati di Bruxelles per consentire ai nostri giovani innovatori di non dover fare il giro di 27 Stati membri per costituire e registrare una società. Sfruttando così in pieno la scala dimensionale del mercato unico, senza essere ostacolati dalla barriera di 27 ordinamenti giuridici diversi in materia di costituzione, funzionamento e liquidazione di una società. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Più burocrazia, moltiplicata per 27: Ursula bluffa pure sulle startup Articoli correlati Una startup italiana punta a semplificare la burocrazia per famiglie e lavoratoriRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. RaiSport, con Petrecca fuoripista pure sulle spese: l’anno scorso 640mila euro in più del 2024 per collaboratori ed altroPlanato a RaiSport a marzo 2025, il direttore meloniano Petrecca ha aumentato le spese per gli esterni Rai di 640mila euro. Tutti gli aggiornamenti su Più burocrazia moltiplicata per 27... SCUDO DEMOCRATICO/ E intelligence europea, l’ultima trovata di Ursula per limitare le nostre libertàSi chiama Scudo europeo per la democrazia. Ma sarà il più grave attentato alla libertà di espressione mai visto in Europa fino ad oggi Bisogna dire che Ursula von der Leyen non smette più di stupire ... ilsussidiario.net Ue più competitiva, stop burocrazia/ Lettera Italia-Germania-Francia e altri 16 smantellare vecchie leggiSono in tutto 19 i Paesi UE (sui 27 totali) ad aver sottoscritto una lettera sul tema della competitività inviata alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e al Presidente del ... ilsussidiario.net