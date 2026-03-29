La Pirossigeno ha vinto contro la Geremia Lumaka Reggio Calabria con il punteggio di 78-67 in una partita disputata al PalaLumaka. Durante l'incontro, si è verificato un infortunio a un arbitro. La squadra guidata da Pirossigeno mantiene la testa della classifica della Serie C.

La Pirossigeno ha conquistato il primato nella Serie C, sconfiggendo la Geremia Lumaka Reggio Calabria per 78-67 al PalaLumaka. Nonostante una partenza incerta e un infortunio dell’arbitro principale nel primo quarto, i Lupi di Cosenza hanno ribaltato l’incontro grazie a un terzo quarto decisivo. La vittoria porta due punti pesanti che consolidano la vetta della classifica, mentre la squadra reggina esce sconfitta nonostante una resistenza iniziale. L’atmosfera nel PalaLumaka era elettrica, con le tribune stracolme che hanno seguito ogni mossa del match. L’infortunio di Davide Sposato ha creato un momento di tensione unica, costringendo Davide Laurenda a gestire da solo l’intera gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pirossigeno trionfa: 78-67, infortunio arbitro e vetta salda

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