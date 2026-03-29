Pierantonio fondi al Polo scolastico Oltre 7 milioni nel Piano ricostruzione

Nel comune di Pierantonio sono stati stanziati oltre 7 milioni di euro per il Polo scolastico locale. La cifra fa parte del primo stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche interessate dai terremoti che si sono verificati nelle Marche e in Umbria nel 2022 e 2023. La somma riguarda specificamente i fondi destinati alla ricostruzione del polo scolastico del territorio.

Sette milioni e 200mila euro per il Polo scolastico di Pierantonio. Fa parte del primo stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche nei territori delle Marche e dell’ Umbria colpiti da terremoti di Ancona (2022) e Umbertide (2023). Il documento comprende interventi per oltre 31 milioni (20,7 per le Marche e 11,1 per l’Umbria), con risorse destinate in questa fase alla progettazione (fino al 10% del valore delle opere), per accelerare l’avvio dei cantieri. Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli: "Con l’approvazione di questo primo stralcio possiamo dire che si sta avviando la ricostruzione nei territori di Marche e Umbria colpiti dal sisma". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pierantonio, fondi al Polo scolastico. Oltre 7 milioni nel Piano ricostruzione Articoli correlati Leggi anche: Polo scolastico di Pierantonio. Il Pd: "Procedure da rivedere e danni per la comunità" Piano scuola Umbria 2026: 10,4 milioni per il trasporto scolastico a 70 euro l’anno, 7 milioni per i nidi e 4,3 milioni per il tempo integrato con i fondi europei della RegioneLa Regione Umbria ha presentato a Perugia nella Sala Fiume di Palazzo Donini, un piano di investimenti da 22 milioni di euro a valere sul Fondo... Altri aggiornamenti su Pierantonio fondi al Polo scolastico... Discussioni sull' argomento Pierantonio, fondi al Polo scolastico. Oltre 7 milioni nel Piano ricostruzione; Ricostruzione Pierantonio, 7,2 milioni per la scuola; Ricostruzione: sbloccati i fondi per la scuola a Pierantonio. Zurlo Pierantonio srl added a new... - Zurlo Pierantonio srl - facebook.com facebook