La rassegna europea d’arte contemporanea Picta Romagna si svolge presso la Rocca di Meldola, un edificio storico situato nel territorio. L’evento presenta diverse opere di artisti contemporanei provenienti da vari paesi europei. La mostra rimane aperta al pubblico e si concentra su temi legati alla bellezza e all’arte moderna. La location scelta fa parte di un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale locale.

La rassegna europea d’arte contemporanea Picta Romagna approda in uno dei luoghi più suggestivi del territorio: la Rocca di Meldola. L’esposizione, ospitata all’interno del maestoso complesso architettonico che sovrasta l’abitato meldolese — un vero e proprio "museo di sé stesso" le cui origini risalgono al 900 d.C. — vedrà protagoniste le opere di artiste e artisti di origine greca e italiana. Tra i nomi in mostra figurano Irene Balducci, Tassa Bitsani, Stella Chaviaropoulou, Donato Larotonda, Gaetano Ligrani, Petro Mallis, Ismini Micha, Oksana Milovzorova, Eufemia Rampi e Irina Vishnevskaya.L’inaugurazione vedrà la partecipazione dell’assessore alla cultura di Meldola, Michele Drudi, e l’intervento del consigliere provinciale Michele Valli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Picta Romagna, "Nelle regole della bellezza": l'arte contemporanea alla Rocca di Meldola

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