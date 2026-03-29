Piccone | bronzo ai Campionati solo 0,18? dal podio

Domenica 29 marzo 2026, lo sciatore abruzzese Andrea Piccone ha concluso il gigante ai campionati italiani con il terzo posto assoluto. La gara si è svolta ad Alleghe e ha visto Piccone ottenere una medaglia di bronzo, con un distacco di soli 0,18 secondi dal secondo classificato.

La domenica 29 marzo 2026 segna una tappa fondamentale per lo sciatore abruzzese Andrea Piccone, che ha ottenuto il terzo posto assoluto nel gigante sui tricolori disputati ad Alleghe. Con soli diciotto centesimi di differenza dal secondo classificato, l’atleta di Celano si è avvicinato al podio in modo netto, confermando la sua posizione ai vertici della classifica nazionale degli Aspiranti. Il risultato arriva in una stagione densa di impegni dove il giovane atleta dell’MM Crew ha già raccolto diverse soddisfazioni, chiudendo la kermesse bellunese con un settimo posto nello slalom e lasciando aperti gli occhi su future competizioni come il GP Italia Dicoflor a Pejo o i Campionati Assoluti a Sestriere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccone: bronzo ai Campionati, solo 0,18? dal podio Articoli correlati Corsa campestre: ai campionati italiani Aya Khattab chiude ai piedi del podioIn campo maschile la Lombardia è seconda con 365 punti, battuta solo dal Piemonte (385): un risultato frutto in primis di tre piazzamenti in top ten,... Tutti gli aggiornamenti su Piccone bronzo ai Campionati solo 0 18... Argomenti discussi: ANDREA PICCONE BRILLA AI CAMPIONATI ITALIANI DI ALLEGHE – CORTINA; Federico Silvestrin sesto nel gigante dei Campionati Italiani Aspiranti. Sci alpino, Andrea Piccone bronzo ai Campionati Italiani: talento abruzzese tra i miglioriArriva un risultato di grande prestigio per lo sci abruzzese: Andrea Piccone conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Aspiranti di Alleghe-Cortina, confermandosi tra i migliori talenti ... laquilablog.it