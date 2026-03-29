Su Piazza Scala a Colle persistono problemi di disagio, come comunicato dal Comune locale. La situazione riguarda principalmente questioni di mobilità e condizioni di sicurezza nell’area, senza aggiornamenti su interventi risolutivi. La gestione comunale ha confermato la presenza di criticità che continuano a interessare i residenti e i visitatori della zona.

Su Piazza Scala a Colle continuano i disagi. A renderlo noto è lo stesso comune di Colle. "In questi giorni abbiamo riorganizzato il cantiere per ridurre al minimo i disagi, in particolare evitando il transito di camion e mezzi troppo ingombranti che avrebbero creato ulteriori difficoltà alle attività della zona – viene affermato in una nota –. Durante gli interventi è però emersa una situazione più grave del previsto: il cedimento della fognatura interessa un tratto più ampio rispetto a quanto inizialmente stimato. Questo comporterà un allargamento del cantiere e tempi di lavoro più lunghi". Non senza una certa amarezza, va osservato come tali inconvenienti, purtroppo non rari nelle opere pubbliche, sembrino quasi obbedire a una beffarda regolarità, che mette a dura prova la pazienza dei cittadini e degli esercenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza Scala: i disagi non si attenuano

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