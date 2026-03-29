A Piazza della Repubblica, a causa dei lavori in corso, via Gramsci è stata chiusa e alcuni negozi sono stati messi in sicurezza con tapparelle abbassate. La modifica temporanea della viabilità ha portato a disagi tra commercianti e imprenditori locali, che hanno espresso le loro rimostranze. La situazione si trascina da diversi giorni, con proteste che si svolgono senza interventi o scontri pubblici.

La nuova viabilità del Guasco imposta dal cantiere di piazza della Repubblica innesca le inevitabili lamentele di commercianti e imprenditori della zona. Lo spazio per camminare sul lato dei negozi della piazza è ridotto al minimo, due persone faticano a incrociarsi, via Gramsci è diventata un cul de sac e la prima a risentirne è la stessa via, ma anche piazza del Plebiscito. Disagi per tutti, insomma, nell’attesa che il rifacimento della piazza sia ultimato. La chiusura di via Gramsci dovrebbe essere l’ultimo step dell’opera, il cui cantiere, avviato il 12 maggio 2025 con la consegna alla ditta e la delimitazione immediata dell’area dei lavori, dovrebbe essere ultimato a giugno, con un leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza della Repubblica. Via Gramsci chiusa, negozi blindati e disagi: una protesta silenziosa

Articoli correlati

Lavori in piazza della Repubblica: l'assemblea pubblica in comune su chiusura di via Gramsci e nuova viabilitàANCONA - La prosecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova Piazza della Repubblica richiede una riorganizzazione temporanea della...

Nuova piazza della Repubblica. Chiude via Gramsci per un mese. Ecco tutte le ipotesi per la viabilitàL’amministrazione comunale chiama a raccolta i residenti e gli operatori commerciali della zona del centro e del centro storico per dare...

Altri aggiornamenti su Piazza della Repubblica

Temi più discussi: Manifestazione a Roma, No Kings e Askatasuna: il programma e il percorso; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 28 e 29 marzo; Divieto di transito e sosta in Piazza dell'Erba e via Magalotti mercoledi 25 marzo; Le strade chiuse a Roma sabato 28 e domenica 29 marzo.

Firenze: riaperto Gilli, in piazza della Repubblica. Dopo i lavori di ristrutturazioneDopo due mesi di chiusura per ristrutturazione, ha riaperto ieri,25 marzo 2026, il Caffè Gilli di piazza della Repubblica, a Firenze. In una nota il titolare dell'attività, Marco Valenza, informa che ... firenzepost.it

Piazza Repubblica, chiude via Gramsci. Rivoluzione per la viabilità del centroIncontro pubblico in Comune per illustrare le novità: una prova generale in vista di un cambio permanente? msn.com

La manifestazione dei No Kings da piazza della Repubblica a San Giovanni con 700 sigle dalla Cgil ai centri sociali - facebook.com facebook

#atac iniziata la manifestazione piazza del Colosseo-piazza della Repubblica, linee bus deviate su percorsi alternativi. x.com