Il Perugia si prepara a disputare una partita a Pesaro contro la squadra di Stellone, con l'obiettivo di ottenere punti importanti. La squadra ha conquistato tre vittorie e un pareggio in trasferta nel girone di ritorno, mantenendo la rete segnata anche nelle sconfitte. Riccardi e Canotto hanno espresso fiducia nella sfida, considerandola un’opportunità per avvicinarsi alla salvezza.

Tre vittorie e un pareggio, lontano da casa, non possono essere un caso. Il Perugia, forte di un girone di ritorno molto gratificante in trasferta (e sempre in gol, anche nelle due sconfitte), cerca punti a Pesaro, contro la squadra di Stellone. "Negli ultimi mesi fuori casa approcciamo le partite in maniera diversa e questo è positivo. Contro la Vis Pesaro dovremo subire meno possibile, tenere botta e ripartire come sappiamo fare. Purtroppo quest’anno le partite decisive non le abbiamo azzeccate. Quando potevamo fare il salto non lo abbiamo fatto. Ora dobbiamo fare più punti possibili per raggiungere l’obiettivo. Dipende tutto da noi", racconta Davide Riccardi, certezza del Grifo al punto che la società ha deciso di confermarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, la carica di Riccardi e Canotto: "Una sfida che può avvicinarci alla salvezza"

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