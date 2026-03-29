Sabato pomeriggio un uomo di 67 anni, mentre scendeva con un gruppo di circa venti persone, ha perso il controllo sugli sci e si è schiantato contro un albero. L’incidente si è verificato durante una discesa in una località sciistica, provocando un trauma alla testa per l’uomo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per le prime cure.

L’uomo si trovava a 1.600 metri di quota. Sul posto sono intervenuti sette operatori del Soccorso alpino e speleologico Trentino e l’elicottero d’emergenza Ha perso il controllo sugli sci ed è finito contro un albero, procurandosi un trauma alla testa. Sono stati momenti di forte apprensione quelli di sabato pomeriggio, 28 marzo 2026, per uno scialpinista di 67 anni che, assieme a una comitiva di circa venti persone, stava percorrendo una discesa nei boschi che dal lago di Erdemolo porta a Palù del Fersina, a una quota di 1.600 metri. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 14.30 da parte dei suoi compagni di gita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Perde il controllo sugli sci e finisce contro un albero: paura per un 67enne

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