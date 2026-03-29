Perché Sinner-Lehecka inizierà in ritardo? Attesa nonostante un cambio di campo

A Miami, le condizioni meteorologiche continuano a influenzare lo svolgimento degli eventi di tennis. La finale tra due giocatori è stata posticipata a causa della pioggia, mentre un’altra partita tra due atleti si svolgerà su un campo diverso rispetto a quello originariamente previsto. La partita tra Sinner e Lehecka, inizialmente programmata con un orario preciso, avrebbe subito un ritardo senza motivi ufficiali comunicati.

AGGIORNAMENTO ORE 20.40. Continua a piovere a Miami. — AGGIORNAMENTO ORE 20.15. La finale di ErraniPaolini riprenderà sul Grandstand. La partita di Sinner inizierà sul Campo Centrale senza dover attendere la conclusione del match di doppio. Vedremo quando si riprenderà. — AGGIORNAMENTO ORE 19.32. La pioggia è tornata! La partita di ErraniPaolini è stata fermata sul 5-6 nel primo set. Forte intensità, le giocatrici sono rientrate negli spogliatoi. — La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka è prevista non prima delle ore 21.00 italiane, ma c’è il concreto rischio che il confronto inizi con sensibile ritardo e che subisca uno slittamento a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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