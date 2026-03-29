Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia ha replicato alle critiche sollevate da un gruppo politico e da sostenitori del generale Vannacci, che avevano espresso opposizione al progetto di una moschea nella città. La controreplica si basa su dati concreti e si riferisce alla presenza del cattolicesimo nei paesi europei, che è riconosciuto e tutelato. La protesta si è svolta nel pomeriggio di sabato 28 marzo.

“Le comunità musulmane che compongono il Comitato provengono da questi 32Paesi, nei quali la presenza cattolica è riconosciuta, tutelata e pienamente garantita". E per ognuno di essi ne evidenziano impegno ed esperienza. In Afghanistan esiste una missione con una sola parrocchia, mentre in Albania operano quattro diocesi con oltre settanta parrocchie; in Algeria sono attive quattro diocesi e circa trentasette comunità, mentre in Bangladesh la Chiesa conta sei diocesi e più di ottanta parrocchie. In Bosnia ed Erzegovina la presenza è storica, con tre diocesi e oltre duecentosettanta parrocchie, a testimonianza di una tradizione radicata e consolidata nel tempo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Perché Foggia deve avere una moschea: "Nei nostri paesi, il cattolicesimo è riconosciuto e garantito"

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