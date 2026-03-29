Gli Houthi hanno lanciato ieri il loro primo missile balistico contro Israele, segnando un possibile coinvolgimento diretto nel conflitto in Medio Oriente. L'attacco rappresenta un'ulteriore escalation nella regione, dove le tensioni tra vari attori sono già alte. La mossa potrebbe influenzare gli equilibri militari e diplomatici, rendendo più complesso il tentativo di trovare una soluzione pacifica alla crisi.

Ieri mattina gli Houthi hanno lanciato il loro primo missile balistico contro Israele, entrando così nella guerra in Medio Oriente. Un altro stretto importante per il passaggio del petrolio. Gli Houthi sono un gruppo alleato dell’Iran che governa gran parte dello Yemen. Fanno parte del cosiddetto Asse della Resistenza, cioè di quella rete di milizie alleate che l’Iran ha creato e finanziato in tutto il Medio Oriente. Ma a differenza di altri membri dell’Asse, come il gruppo libanese Hezbollah e le milizie sciite dell’Iraq, gli Houthi finora non avevano partecipato alla guerra. Gli Houthi controllano lo stretto di Bab el Mandeb, che gestisce l’accesso al mar Rosso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché è così pericoloso se gli Houthi entrano in guerra contro Israele e Usa?

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