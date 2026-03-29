Perché dobbiamo fidarci di Giorgia

Dopo il referendum, sono state avanzate richieste di dimissioni e cambi di rotta, non da parte dell’opposizione ma direttamente da parte della premier. La situazione ha generato tensioni e discussioni pubbliche, con polemiche che coinvolgono anche i membri del governo e il partito di maggioranza. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e alimentato dibattiti sulla stabilità dell’attuale esecutivo.

Dopo il referendum sono arrivate richieste di dimissioni e passi indietro: non dall'opposizione, questo è il bello anzi il brutto ma da Giorgia Meloni. È stata lei a decidere. Andrea Delmastro Delle Vedove ha lasciato il suo ruolo di sottosegretario alla Giustizia, Giusi Bartolozzi è stata spostata dal suo incarico, Daniela Santanchè ha fatto un passo indietro da ministra del Turismo. Tre nomi, tre incarichi, tre bersagli tolti dalla linea del fuoco. Ed è qui che nasce la domanda, quella vera, quella che gira nei bar e negli uffici: perché? Fino a un momento prima si diceva giustamente che non si governa sotto dettatura della magistratura associata e della sinistra, che non si mandano a casa le persone perché indagate o perché finite nel tritacarne mediatico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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