Per sempre Gino su Rai 2 | scaletta ospiti e canzoni dell’omaggio al cantautore

Da movieplayer.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla morte del cantautore, Rai 2 trasmetterà una serata speciale dedicata a lui, con ospiti, canzoni e immagini d'archivio. La programmazione includerà momenti musicali e interventi per ricordare la carriera e la figura del musicista scomparso. La scaletta sarà composta da esibizioni dal vivo e ripercorrerà le tappe più significative della sua attività artistica.

A pochi giorni dalla scomparsa del cantautore, Rai 2 propone una serata evento per ricordare Gino Paoli con tanti ospiti tra canzoni, emozioni e immagini d'archivio. A pochi giorni dalla scomparsa di Gino Paoli, avvenuta il 24 marzo 2026, la Rai dedica una serata evento speciale su Rai 2 per rendere omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani. In onda questa sera, domenica 29 marzo 2026 dalle ore 21:00, Per sempre Gino sarà un viaggio emozionante nella vita e nella carriera dell'artista genovese, tra musica, parole e immagini d'archivio. Lo speciale, vuole celebrare l'eredità culturale e musicale lasciata da Paoli, figura centrale della scuola genovese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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