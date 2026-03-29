Questa sera Rai 2 farà un omaggio a Gino Paoli. Per sempre Gino sarà condotto da Pierluigi Diaco e nello speciale interverranno diversi ospiti tra attori e cantanti Dopo l’omaggio di Fabio Fazio a Ornella Vanoni, stavoltasarà la Rai ad omaggiare Gino Paolie questa sera andrà in onda uno speciale condotto daPierluigi Diacosu Rai 2 intitolatoPer sempre Gino.Un omaggio che arrivaa pochi giorni dalla morte del grande artistache ci lascia un patrimonio artistico immenso. Questa sera interverranno diversi ospiti che ricorderanno con il conduttore il grande cantautore e poi ci saranno anche omaggi musicali, ripercorrendo i grandi successi dell’artista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Per sempre Gino: stasera Diaco omaggia Paoli

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