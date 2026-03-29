Pasqua umiliata a Gerusalemme | il Governo italiano balbetta Tajani scompare e l’Italia cristiana si piega a Netanyahu

Durante la Pasqua a Gerusalemme, il blocco di Pierbattista Pizzaballa al Santo Sepolcro ha attirato l’attenzione, mentre il governo italiano non ha preso posizione pubblica. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha rafforzato le sue azioni, aumentando la tensione nella regione. L’Italia sembra aver evitato commenti ufficiali, lasciando spazio a diverse interpretazioni sulla sua posizione.

C’è un limite oltre il quale il silenzio smette di essere prudenza e diventa complicità. Quanto accaduto a Gerusalemme — con la polizia israeliana che impedisce al Patriarca latino Pierbattista Pizzaballa di celebrare la Domenica delle Palme al Santo Sepolcro — segna uno di quei limiti. Non è solo un incidente diplomatico, né una misura di sicurezza mal calibrata: è uno schiaffo simbolico e concreto alla libertà religiosa, nel cuore stesso della cristianità. Eppure, di fronte a questo strappo senza precedenti, il governo italiano che ama definirsi “cristiano” sceglie ancora una volta la via più comoda: abbassare lo sguardo, balbettare, aspettare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pasqua umiliata a Gerusalemme: il Governo italiano balbetta, Tajani scompare e l’Italia “cristiana” si piega a Netanyahu Articoli correlati Leggi anche: Iran, governo italiano in fermento. La sinistra balbetta Tajani: l’Italia non si piega, ma collabora come pariIl vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito la sua posizione sui rapporti internazionali durante un’intervista a Roma. Tutti gli aggiornamenti su Pasqua umiliata Gerusalemme, da Israele schiaffo alla Pasqua: polizia blocca il cardinale Pizzaballa davanti al Santo SepolcroGerusalemme: la polizia blocca il Patriarca Pizzaballa e il Custode Ielpo, impedendo la messa delle Palme al Santo Sepolcro ... fanpage.it Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente, mai successoPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it